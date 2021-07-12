Ливни и грозы обрушатся на Крым: объявлено штормовое предупреждение

Грозовые дожди со шквалистым ветром прогнозируют в Крыму на 12 и 13 июля, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает республиканский главк МЧС.

«Днем и конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», - рассказали в ведомстве.

В связи с надвигающейся непогодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, предупреждают в МЧС. Также возможны нарушения транспортного сообщения, падение из-за сильного ветра рекламных щитов и незакрепленных конструкций.

Спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности в непогоду.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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