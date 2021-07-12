Водный кризис
Развитие сюжета: Часть Симферополя на два дня останется без воды ● Водохранилища Крыма решили наполнить рыбой ● Украинский вице-премьер исключил подачу воды в Крым ● Стратегия снова поменялась: в Крыму думают, что опреснители уже не нужны ● Только четыре водохранилища наполнились после крымского наводнения
Крыму не хватает качественной питьевой воды
фото © Новости Крыма
Сильный износ систем водоснабжения в некоторых регионах Южного федерального округа приводит к тому, что сейчас там не хватает качественной питьевой воды.
Об этом заявил в секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в округе, пишет ТАСС.
«В Республике Калмыкия, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской областях, а также в Крыму отмечается нехватка качественной питьевой воды», – отметил Патрушев.
По его информации, существенный износ сетей и недостаточное качество очистки сточных вод негативно влияют на экологическое состояние водных объектов, включая акватории Черного и Азовского морей. Сброс неочищенных сточных вод в округе В ЮФО в прошлом году составил порядка 1 млрд 200 млн куб. м.
«Нерациональное использование земельных ресурсов, безлицензионная добыча общераспространенных полезных ископаемых, разливы нефти способствуют деградации земель и активизации экзогенных процессов», – подытожил он, указав, что только за прошлый год на Юге от таких процессов пострадало более 40 населенных пунктов.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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