Крымские вина стать самыми дорогими в России

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Согласно данным, приведенным агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), российское вино в 2022 году может подорожать на 10% в рознице и до 20% в оптовом сегменте.

Крымские виноделы и эксперты рассказали из-за чего растут цены и могут ли они взлететь выше всех в России.

По словам директора Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Александра Рыбченко, цены на вино ожидаемо растут вслед за ценами на материалы, которые используются при его производстве. Так, например, дерево и железо, которые хозяйства закупают для оборудования опор на виноградниках, подорожали в три раза.

«Европа ослабила коронавирусные ограничения, открыла границы, и российские металлургические и деревообрабатывающие компании, которые были закрыты в пандемию, тут же установили цены, сопоставимые с экспортными. Об этом и президент говорил в время недавней прямой линии. А мы тем временем под санкциями и вынуждены работать без импорта: для нас открыт только внутренний российский рынок. Поэтому в Крыму может быть даже более серьезная ситуация с ценами, чем в материковой части», – предупреждает Рыбченко.

По его словам, сегодня средняя цена за бутылку крымского вина у крупных хозяйств, ориентированных на опт, варьируется от 300 до 2000 рублей, в то время как в частных винодельнях показатели могут стартовать от 3000. И дальнейший рост цен будет определяться самостоятельно каждым производителем исходя из того, насколько подорожало выращивание винограда именно у него.

Коммерческий директор одной из старейших Крыму виноделен на юго-востоке полуострова Евгений Слободенко добавляет, что пандемия, помимо прочего, обусловила дефицит товаров на рынке упаковки. В частности, рост себестоимости гофрокартона, которые через поставщиков привозили из Европы, успел достичь 40%. Скакнули цены и на комплектующие для типографии, которая привязана к курсу евро (после 4% в 2020-м году здесь фиксировался рост до 12% в 2021-м).

Плюс не в пользу конечной стоимости крымского вина сыграл и неурожай из-за прошлогодней засухи, сказал специалист.

«В нашей зоне мы не добрали 30% урожая. И, насколько мне известно, такая ситуация была не только у нас, а много где в Крыму, и Краснодарский край тоже пострадал», – объяснил Слободенко.

По его прогнозам, с учетом нынешнего положения дел в отрасли в 2022 году себестоимость вина увеличится минимум на 10-15%, причем абсолютно у всех крымских производителей, независимо от формы собственности и объема производства. Такой подъем даст порядка 20% в рознице, говорит эксперт. Он подчеркнул, что речь идет о среднем сегменте, тогда как у небольших частных компаний, которые выводят на рынок элитный продукт и эксклюзивные новинки, в том числе питкие вина в ограниченном объеме, показатели могут оказаться еще выше.

В целом же динамика роста цен на вино в Крыму, по его мнению, будет не сильно отличаться от других регионов.

Виноделы сходятся во мнении, что рост цен на российское вино обусловят также изменения в федеральные законы «О виноградарстве и виноделии» и «Об обороте этилового спирта и спиртосодержащей продукции». Принятые документы ввели ряд ограничений на ввоз импортных вин, сделав более выигрышной позицию отечественных производителей, чем последние непременно воспользуются, учитывая сложившиеся трудности в производстве, считают эксперты.

Ранее президент Союза виноградарей России Леонид Попович заявлял, что дальнейший рост цен может быть обусловлен инфляцией (5-6%) и подорожанием винограда (5%).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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