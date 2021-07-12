Власть
Крымчанам предложили отказаться от бумажных квитанций за электроэнергию
фото © kp.ru
Жители Крыма могут отказаться от бумажных квитанций за электроэнергию в пользу электронных счетов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
«Использование электронной абонентской книжки имеет множество преимуществ, и отказ от бумажных счетов соответствует современным тенденциям. Потребителям удобно контролировать порядок начислений и состояние своих расчетов в режиме реального времени, имея постоянный доступ к электронным документам», — сообщили в пресс-службе.
В «Крымэнерго» подчеркивают, что переход на электронные счета не даст возможность несанкционированного доступа к информации, которая указывается в документе на оплату. Кроме того, позволит сэкономить ресурсы предприятия и сохранить деревья, по мнению пресс-службы.
Отказаться от бумажных счетов можно в онлайн-сервисе «Личный кабинет». Чтобы получать квитанцию исключительно в электронном виде на сервисе, пользователю нужно во вкладке «Деньги» выбрать «Счета», и поставить отметку в поле «Пользователь самостоятельно получает счета на сайте».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Водохранилища Крыма решили наполнить рыбой. В Крыму зарыбили местные водохранилища и ожидают в итоге появления миллиона молодых особей карпа, белого амура и белого толстолобика.
Украинский вице-премьер исключил подачу воды в Крым. Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, почему украинские власти не подают воду в Крым.
Стратегия снова поменялась: в Крыму думают, что опреснители уже не нужны. После того, как с сильными дождями в Крыму наполнились все водохранилища, у полуострова больше нет необходимости строить опреснительные установки.
В Крыму дополнительно закупят мусорные баки для пластика. Для Крыма дополнительно закупят две тысячи мусорных контейнеров, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.
Все плохо: Крым снова побил рекорд по суточным заражениям
За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.
В ФСБ сообщили, что задержали в Севастополе подпольного оружейника
Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с севастопольскими правоохранителями задержали 36-летнего мужчину, который «подпольно изготавливал оружие и боеприпасы».
Как в Крыму едят могильные украшения
В Крыму настало время цветения кактуса опунции. В последние годы крымчане все чаще используют эти колючие растения не только для украшения дворов, но и в кулинарии.
Крым накроют ливни с градом - объявлено штормовое предупреждение
Сильные ливни с градом и шквалистым ветром в ближайшие часы прогнозируют в Крыму.
20 часов назад
Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в правительстве города.