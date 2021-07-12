Крымчанам предложили отказаться от бумажных квитанций за электроэнергию

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Жители Крыма могут отказаться от бумажных квитанций за электроэнергию в пользу электронных счетов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«Использование электронной абонентской книжки имеет множество преимуществ, и отказ от бумажных счетов соответствует современным тенденциям. Потребителям удобно контролировать порядок начислений и состояние своих расчетов в режиме реального времени, имея постоянный доступ к электронным документам», — сообщили в пресс-службе.

В «Крымэнерго» подчеркивают, что переход на электронные счета не даст возможность несанкционированного доступа к информации, которая указывается в документе на оплату. Кроме того, позволит сэкономить ресурсы предприятия и сохранить деревья, по мнению пресс-службы.

Отказаться от бумажных счетов можно в онлайн-сервисе «Личный кабинет». Чтобы получать квитанцию исключительно в электронном виде на сервисе, пользователю нужно во вкладке «Деньги» выбрать «Счета», и поставить отметку в поле «Пользователь самостоятельно получает счета на сайте».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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