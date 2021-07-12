Власть
Карантин по бешенству продлен в Балаклавском районе Севастополя
Губернатор Севастополя издал распоряжение о продлении карантина по бешенству в Балаклавском районе на улице Загородной.
Он будет действовать до 6 сентября.
«Эпизодический очаг – территория частного домовладения (место падежа лисицы)», – указано в тексте документа.
Карантин по бешенству также действует в Балаклавском районе в переулке Фонтанном до 28 августа.
Ранее был введен карантин в селе Флотское из-за падежа лисицы.
Севприроднадзор проводил профилактическую работу по недопущению распространения там бешенства.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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