Карантин по бешенству продлен в Балаклавском районе Севастополя

Губернатор Севастополя издал распоряжение о продлении карантина по бешенству в Балаклавском районе на улице Загородной.

Он будет действовать до 6 сентября.

«Эпизодический очаг – территория частного домовладения (место падежа лисицы)», – указано в тексте документа.

Карантин по бешенству также действует в Балаклавском районе в переулке Фонтанном до 28 августа.

Ранее был введен карантин в селе Флотское из-за падежа лисицы.

Севприроднадзор проводил профилактическую работу по недопущению распространения там бешенства.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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