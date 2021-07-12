Какой сегодня праздник 12 июля

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Сегодня, 12 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла

12 июля православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост, если только праздник святых апостолов Петра и Павла не попадает на среду или пятницу.

Апостол Петр — уроженец города Вифсаиды, брат апостола Андрея, жил со своим семейством в Капернауме и занимался рыболовством. Звали его Симоном, а имя Петр (что значит камень) он получил от Иисуса Христа. Жизнь Петра освещена в Евангельском повествовании более других апостолов потому, что он все время находился рядом с Христом, особенно сильно был привязан к Нему, первый безоговорочно верит в Божественное посланничество Господа. За это он был удостоен особой близости к Господу.

Апостол Павел носил имя Савл, что значит «выпрошенный», «вымоленный», и только спустя некоторое время после обращения ко Христу стал называться Павлом. Он был родом из Тарса, жители которого пользовались правами римских граждан, и воспитывался при Гамалииле, известнейшем иудейском законоучителе того времени. Савл вырос неистовым защитником отечественного закона и отеческих преданий. Евангельская проповедь апостолов вызвала его горячее негодование, и он стал одним из главных их гонителей.

День фотографа (День святой Вероники, покровительницы фотографии)

Фото namillion.com

Образ и деяния святой Вероники послужили тому, что ее почитают как покровительницу фотографов и фотографии. Поэтому день ее памяти — 12 июля — любители и профессионалы фотодела отмечают как День фотографа.

Кстати, отмечать День фотографа 12 июля было решено еще и потому, что в этот день в 1854 году родился Джордж Истмен — основатель компании Kodak, сделавший «фотографию доступную всем».

Также надо отметить, что Всемирный день фотографии (World Photography Day) ежегодно отмечается во многих странах 19 августа. В этот день в 1839 году правительство Франции, купившее патент французского химика и изобретателя Луи Жака Манде Дагера (Daguerre) о методе получения отпечатка (дагерротипа), сделало открытие дагерротипа достоянием мировой общественности — другими словами, широкий круг обывателей узнал об изобретении прототипа фотографии.

День Снопа Велеса

Каждый год 12 июля отмечается народный славянский праздник День Снопа Велеса. Велес - языческое божество, «скотий бог», покровитель поэзии.

Также сегодня, 12 июля, отмечают такие праздники:

- Всемирный день бортпроводника (International Flight Attendant Day)

- Петров день (Петры-Павлы)

- День следования по течению

- День разноцветных глаз (Different Colored Eyes Day)

- День благодарности коровам (Cow Appreciation Day) в США

- День простоты (National Simplicity Day) в США

- День бумажного пакета (Paper Bag Day) в США

- День «Ешь свое желе» (National Eat Your Jello Day) в США

- День хиджаба и целомудрия в Иране

- День аборигенов в Австралии

- День независимости Кирибати

- День пирога с пеканом (National Pecan Pie Day) в США

- День фьорда (Fjordens Dag) в Норвегии

- День независимости Сан-Томе и Принсипи

- День оранжистов (Orangemen's Day) в Северной Ирландии

Сегодня именины празднуют: Петр, Павел, Михаил, Андрей, Мелитон.

Что происходило 12 июля в прошлые годы

1573 - Испанская армия под руководством герцога Альбы захватила город Гарлем после 7 месяцев осады.

1679 - Английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан.

1790 - Французское Учредительное собрание отделило церковь Франции от Рима и причислили священников к гражданским служащим.

1830 - Бунт солдат, матросов и городского населения в Севастополе.

1923 - Принято постановление ЦК РКП(б) о восстановлении шахт Донбасса.

1931 - Во Франции открыт памятник мушкетеру ДвЂ™Артаньяну.

1943 - В районе Прохоровки произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны.

1962 - Состоялся первый концерт «Rolling Stones» в Лондоне. На сцену Марки-клуба вышли Мик Джеггер, Кейт Ричардс, Брайан Джонс, Дик Тейлор (бас-гитара) и Мик Эйвори (ударные).

1996 - Конгресс США предоставил каждому штату право не признавать однополый брак, признанный в других штатах.

1998 - футбольная сборная Франции впервые стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале сборную Бразилии со счетом 3:0

2003 - В Калифорнии суд обязал тайванскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребенка, подавившегося конфетой и погибшего от этого.

2003 - Канада легализовала марихуану.

2006 - Вооруженная акция боевиков «Хизбаллы» приводит к началу израильско-ливанского конфликта.

2009 - Президентом Литвы впервые стала женщинаДаля Грибаускайте

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 июля. Какие праздники будут завтра?

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