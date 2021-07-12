Происшествия
Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Крыму
Два легковых авто столкнулись на окраине Симферополя в районе поселка Грэсовский, пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Авария произошла поздно вечером в воскресенье. Водитель «ВАЗ-211«2, двигаясь со стороны Грэсовского в направлении Симферополя, осуществлял разворот и не уступил дорогу автомобилю Daewoo. В результате произошло столкновение.
В аварии пострадали пять человек: три пассажира автомобиля «ВАЗ», в том числе девятилетний ребенок, а также водитель и пассажирка Daewoo.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
С обрыва на мысе Фиолент в Севастополе сорвалась женщина. В Севастополе женщина получила многочисленные травмы, упав с обрыва на мысе Фиолент.
Несовершеннолетний водитель мопеда погиб под колесами грузовика в Крыму. Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием грузовика и мопеда, которым управлял несовершеннолетний.
Смертельное ДТП в Симферополе: погибла женщина. Один человек погиб в дорожной аварии, произошедшей в пятницу днем на улице Куйбышева в Симферополе.
Пропавшую во время потопа в Ялте женщину могло унести в море. Сотрудники крымской полиции не исключают версию, согласно которой женщину, пропавшую без вести во время сильных ливней в регионе, могло унести в море, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В Севастополе со скал мыса Фиолент упала очередная женщина
В районе остановки «Маяк» на Фиоленте с высоты снова сорвался человек – травмированную женщину передали медикам, сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты Севастополя.
В Севастополе привились 100 тысяч человек
По состоянию на 12 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.
В Ялтинском заповеднике подсчитали ущерб от недавнего паводка
По самым скромным подсчетам на восстановление Ялтинского горно-лесного заповедника после недавнего паводка нужно около 7,5 млн рублей.
Крым накроют ливни с градом - объявлено штормовое предупреждение
Сильные ливни с градом и шквалистым ветром в ближайшие часы прогнозируют в Крыму.
23 часа назад
Как в Крыму едят могильные украшения
В Крыму настало время цветения кактуса опунции. В последние годы крымчане все чаще используют эти колючие растения не только для украшения дворов, но и в кулинарии.