Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Крыму

Два легковых авто столкнулись на окраине Симферополя в районе поселка Грэсовский, пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Авария произошла поздно вечером в воскресенье. Водитель «ВАЗ-211«2, двигаясь со стороны Грэсовского в направлении Симферополя, осуществлял разворот и не уступил дорогу автомобилю Daewoo. В результате произошло столкновение.

В аварии пострадали пять человек: три пассажира автомобиля «ВАЗ», в том числе девятилетний ребенок, а также водитель и пассажирка Daewoo.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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