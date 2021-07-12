Водный кризис
Развитие сюжета: Водохранилища Крыма решили наполнить рыбой ● Украинский вице-премьер исключил подачу воды в Крым ● Стратегия снова поменялась: в Крыму думают, что опреснители уже не нужны ● Только четыре водохранилища наполнились после крымского наводнения ● Авария на сетях: центр Симферополя остался без воды
Часть Симферополя на два дня останется без воды
В районе улицы Совхозной в Симферополе будут проводиться работы по переподключению сетей водоснабжения.
Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
В связи с этим подача воды будет ограничена с 8 часов 12 июля по 18:00 13 июля.«Ул. Бородина, ул. Луговая, ул. Веры Роик, ЖК «Клевер», ул. Симонова, ул. Домбровского, ул. Совхозная, прилегающие улицы и переулки», — говорится в графике отключений.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украинский вице-премьер исключил подачу воды в Крым. Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, почему украинские власти не подают воду в Крым.
Стратегия снова поменялась: в Крыму думают, что опреснители уже не нужны. После того, как с сильными дождями в Крыму наполнились все водохранилища, у полуострова больше нет необходимости строить опреснительные установки.
В Крыму дополнительно закупят мусорные баки для пластика. Для Крыма дополнительно закупят две тысячи мусорных контейнеров, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.
Только четыре водохранилища наполнились после крымского наводнения. Прошедшие этим летом ливни повлияли только на Аянское, Загорское, Кутузовское и Счастливенское водохранилища.
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