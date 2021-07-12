Бизнес
Бизнес игнорирует разработки крымских ученых
В Крыму ученые разрабатывают элитный посадочный материал. Однако бизнес не хочет идти на встречу отечественной науке, предпочитая закупать все за рубежом.
Об этом в эксклюзивном комментарии «Вести Крым» заявил проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.
«Когда в прошлом году мы только начинали работу нашего биотехнологического комплекса по производству безвирусного посадочного материала, элитного материала, как раз для нужд ягодоводов, мы предлагали всем крупнейшим производителям работать вместе сообща, и к этому году для них произвести достаточное количество посадочного материала. Но они подумали, что никакого потопа или еще чего-то не случится, и плечо иностранных партнеров всего есть рядом», - рассказал он.
Сергеев отметил, что ученые готовы работать с крупными фермерскими хозяйствами уже сейчас.
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