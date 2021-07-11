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Власть

В Крыму заявили о росте средней зарплаты

09:17 воскресенье, 11 июля 2021
В Крыму заявили о росте средней зарплаты

фото © Новости Крыма

По данным за январь-апрель 2021 года, средняя начисленная заработная плата по полному кругу организаций в Крыму составила 35 075 рублей.

«По сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер заработной платы увеличился на 7,7%. К наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой и страховой деятельности, предприятий по добыче полезных ископаемых, где заработная плата превысила средний показатель в 1,7-1,9 раза», - рассказали в службе статистики.

Просроченная задолженность по зарплате на 1 июня в регионе составила 32,2 млн рублей и увеличилась по сравнению с маем на 17,3%.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стоимость «утонувших» в Крыму автомобилей оценили в 400 млн рублей. Общая стоимость автомобилей, пострадавших во время наводнения в Крыму, составляет порядка 400 млн рублей.

На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей. Правительство Севастополя выделит из резервного фонда дополнительную сумму в размере 31 млн рублей на проведение необходимых мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе.

Власти Крыма ограничили время подачи заявлений на компенсации после потопа. Прием заявлений на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения в Крыму прекратится 30 июня.

Цены в Севастополе высокие и будут расти опережающими темпами. Разные цифры, которые приводят официальные ведомства при оценке роста цен в Севастополе в сравнении с соседними регионами, объясняются собственными методиками подсчета.

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