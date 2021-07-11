В Крыму водитель и пассажир маршрутки помогли поймать грабителя

В Саках сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, правоохранителям помогли в этом водитель городского автобуса и один из пассажиров, сообщили в МВД Крыма.

В полицию позвонил водитель городского автобуса, который заметил, что один из пассажиров попытался выйти на остановке с чужой сумкой, похищенной им из салона. На замечание незнакомец не реагировал. Тогда водитель вместе с одним из пассажиров попытались остановить злоумышленника, завязалась потасовка.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого на автобусной остановке. Похищенное имущество возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовно дело по статье «грабеж». Задержанному грозит до четырех лет тюрьмы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму похитители бизнесмена получили больше 20 лет на троих. 20 лет и 8 месяцев колонии в общей сложности получили три крымчанина за похищение человека и вымогательство.

Обманувшая почти 30 севастопольцев мошенница проведет в колонии пять лет. Севастопольский городской суд приговорил местную жительницу 1982 года рождения к заключению на пять лет в колонии общего режима.

Россиянин «разводил» крымчан на сайтах объявлений. Полиция Крыма задержала 20-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в серии онлайн-мошенничеств на сайтах бесплатных объявлений.

Разбойное нападение на банк в Крыму: похищено почти полмиллиона. Феодосийская полиция ищет преступника, который 6 июля совершил разбойное нападение на банк в поселке Орджоникидзе.