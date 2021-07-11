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Происшествия

В Крыму водитель и пассажир маршрутки помогли поймать грабителя

11:05 воскресенье, 11 июля 2021

В Саках сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, правоохранителям помогли в этом водитель городского автобуса и один из пассажиров, сообщили в МВД Крыма.

В полицию позвонил водитель городского автобуса, который заметил, что один из пассажиров попытался выйти на остановке с чужой сумкой, похищенной им из салона. На замечание незнакомец не реагировал. Тогда водитель вместе с одним из пассажиров попытались остановить злоумышленника, завязалась потасовка.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого на автобусной остановке. Похищенное имущество возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовно дело по статье «грабеж». Задержанному грозит до четырех лет тюрьмы.

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