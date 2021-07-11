Происшествия
В Крыму на горе Караул-Оба заблудились туристы с ребенком
Вчера вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе Караул-Оба ГО Судак заблудилась группа людей, требуется помощь спасателей.
Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавших и сопроводили их в безопасное место. Как оказалось, в горах заблудились три взрослых туриста и ребенок.
Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что с 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также введен запрет на посещение лесов и горно-лесной местности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Из пещерного города Эски-Кермен эвакуировали 18 туристов. Вчера около полудня в МЧС Крыма поступило сообщение о том, что большое количество отдыхающих на автомобилях застряли в районе пещерного города Эски-Кермен.
Напился и забылся: в Крыму спасатели вывели пьяного мужчину из ущелья. Накануне крымские спасатели дважды оказали помощь туристам, застрявшим в горах.
На Фиоленте спасали очередного прыгуна с севастопольских скал. Два севастопольских спасателя и одно плавсредство были задействованы при оказании помощи гражданину, решившему попрыгать со скалы в воду в бухте Александры.
Разбежавшись, прыгнул со скалы: в Крыму спасли очередного туриста. На мысе Тарханкут в западном Крыму мужчина прыгнул в воду со скалы высотой около 10 метров и получил травмы.
Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в правительстве города.
Koktebel Jazz Festival с участием Гребенщикова пройдет в Херсонской области
С 27 августа по 5 сентября Koktebel Jazz Festival пройдет в Херсонской области на пляже курортного комплекса «Чайка-1» на Арабатской Стрелке в селе Геническая Горка.
«Не мой»: Леонид Парфенов ответил на вопрос «Чей Крым?»
Российский журналист Леонид Парфенов на этой неделе приезжал в Киеве и дал интервью телеведущему Евгению Киселеву.
Скончался экс-премьер Крыма Анатолий Франчук
Умер бывший премьер-министр Автономной Республики Крым Анатолий Франчук, ему было 85 лет.
8 июля
Украинский вице-премьер исключил подачу воды в Крым
Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, почему украинские власти не подают воду в Крым.