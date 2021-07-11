В Крыму на горе Караул-Оба заблудились туристы с ребенком

Вчера вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе Караул-Оба ГО Судак заблудилась группа людей, требуется помощь спасателей.

Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавших и сопроводили их в безопасное место. Как оказалось, в горах заблудились три взрослых туриста и ребенок.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что с 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также введен запрет на посещение лесов и горно-лесной местности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из пещерного города Эски-Кермен эвакуировали 18 туристов. Вчера около полудня в МЧС Крыма поступило сообщение о том, что большое количество отдыхающих на автомобилях застряли в районе пещерного города Эски-Кермен.

Напился и забылся: в Крыму спасатели вывели пьяного мужчину из ущелья. Накануне крымские спасатели дважды оказали помощь туристам, застрявшим в горах.

На Фиоленте спасали очередного прыгуна с севастопольских скал. Два севастопольских спасателя и одно плавсредство были задействованы при оказании помощи гражданину, решившему попрыгать со скалы в воду в бухте Александры.

Разбежавшись, прыгнул со скалы: в Крыму спасли очередного туриста. На мысе Тарханкут в западном Крыму мужчина прыгнул в воду со скалы высотой около 10 метров и получил травмы.