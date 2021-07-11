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Власть

В Крыму дополнительно закупят мусорные баки для пластика

08:32 воскресенье, 11 июля 2021

Для Крыма дополнительно закупят две тысячи мусорных контейнеров, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

По его словам, в Крыму сохраняется проблема «не доноса» пластиковых отходов до специально отведенного контейнера.

«То, что находится в контейнерах для пластика в 50% - вторсырье, которое туда попадать не должно…В Симферополе на разных площадках установлены 119 новых контейнеров под пластик, также стоят 100 баков - «колокольчиков» под сбор бутылок. В течении нескольких месяцев МинЖКХ Крыма дополнительно закупит порядка двух тысяч контейнеров. 600 из них дополнительно установят в Симферополе, остальные уйдут в курортные города», - сообщил Петров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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