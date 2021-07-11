В Крыму дополнительно закупят мусорные баки для пластика

Для Крыма дополнительно закупят две тысячи мусорных контейнеров, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

По его словам, в Крыму сохраняется проблема «не доноса» пластиковых отходов до специально отведенного контейнера.

«То, что находится в контейнерах для пластика в 50% - вторсырье, которое туда попадать не должно…В Симферополе на разных площадках установлены 119 новых контейнеров под пластик, также стоят 100 баков - «колокольчиков» под сбор бутылок. В течении нескольких месяцев МинЖКХ Крыма дополнительно закупит порядка двух тысяч контейнеров. 600 из них дополнительно установят в Симферополе, остальные уйдут в курортные города», - сообщил Петров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ливни сорвали сроки ремонта крымских дорог. Окончание работ на дорогах полуострова продлили еще на месяц.

В Симферополе началась обработка парков и скверов от клещей. От клещей уже обработали парк Шевченко, скверы Тренева и 50-летия СССР. На очереди Гагаринский и Детский парки, скверы Высоцкого и Республики.

В Симферополе снесут незаконные многоэтажки. Целый ряд симферопольских новостроек возведены незаконно.

Застроенная Ялта начала сползать к морю. Выявлено шесть сотен опасных территорий.