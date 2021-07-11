Украинский вице-премьер исключил подачу воды в Крым

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Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, почему украинские власти не подают воду в Крым.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Воды для гражданского населения в Крыму вполне достаточно при нормальном ее использовании. Воду, которую хотят брать с материковой части Украины, хотят брать для обеспечения, в первую очередь, военных нужд, потому что там полностью идет милитаризация Крыма, увеличение численности военного контингента – это «авианосец». Мы это точно знаем, мы же не сидим себе, и разведка наша очень, поверьте, хорошо работает. Мы знаем в деталях и мелочах, где что есть и для чего им нужна эта вода. Так вот – поить оккупанта мы не будем», – заверил Резников.

Ранее постоянный представитель президента Владимира Зеленского в АРК и Севастополе Антон Кориневич заявил, что позиция украинских властей по поставкам воды в Крым остается неизменной.

В недавнем интервью изданию «Телеграф» спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым при «очень серьезных уступках» со стороны России – «выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на условиях Украины».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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