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Водный кризис

Украинский вице-премьер исключил подачу воды в Крым

11:36 воскресенье, 11 июля 2021
Украинский вице-премьер исключил подачу воды в Крым

фото © Главком

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, почему украинские власти не подают воду в Крым.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Воды для гражданского населения в Крыму вполне достаточно при нормальном ее использовании. Воду, которую хотят брать с материковой части Украины, хотят брать для обеспечения, в первую очередь, военных нужд, потому что там полностью идет милитаризация Крыма, увеличение численности военного контингента – это «авианосец». Мы это точно знаем, мы же не сидим себе, и разведка наша очень, поверьте, хорошо работает. Мы знаем в деталях и мелочах, где что есть и для чего им нужна эта вода. Так вот – поить оккупанта мы не будем», – заверил Резников.

Ранее постоянный представитель президента Владимира Зеленского в АРК и Севастополе Антон Кориневич заявил, что позиция украинских властей по поставкам воды в Крым остается неизменной.

В недавнем интервью изданию «Телеграф» спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым при «очень серьезных уступках» со стороны России – «выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на условиях Украины».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму дополнительно закупят мусорные баки для пластика. Для Крыма дополнительно закупят две тысячи мусорных контейнеров, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

Только четыре водохранилища наполнились после крымского наводнения. Прошедшие этим летом ливни повлияли только на Аянское, Загорское, Кутузовское и Счастливенское водохранилища.

Ливни сорвали сроки ремонта крымских дорог. Окончание работ на дорогах полуострова продлили еще на месяц.

В Симферополе началась обработка парков и скверов от клещей. От клещей уже обработали парк Шевченко, скверы Тренева и 50-летия СССР. На очереди Гагаринский и Детский парки, скверы Высоцкого и Республики.

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Водный кризис
Украинский вице-премьер исключил подачу воды в Крым

Украинский вице-премьер исключил подачу воды в Крым

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, почему украинские власти не подают воду в Крым.

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