Водный кризис
Развитие сюжета: Стратегия снова поменялась: в Крыму думают, что опреснители уже не нужны ● Только четыре водохранилища наполнились после крымского наводнения ● Авария на сетях: центр Симферополя остался без воды ● Данные о запасах и качестве воды под Азовским морем будут известны в августе ● Чернореченское водохранилище за сутки получило 2,5 млн кубов воды
Украинский вице-премьер исключил подачу воды в Крым
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Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, почему украинские власти не подают воду в Крым.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
«Воды для гражданского населения в Крыму вполне достаточно при нормальном ее использовании. Воду, которую хотят брать с материковой части Украины, хотят брать для обеспечения, в первую очередь, военных нужд, потому что там полностью идет милитаризация Крыма, увеличение численности военного контингента – это «авианосец». Мы это точно знаем, мы же не сидим себе, и разведка наша очень, поверьте, хорошо работает. Мы знаем в деталях и мелочах, где что есть и для чего им нужна эта вода. Так вот – поить оккупанта мы не будем», – заверил Резников.
Ранее постоянный представитель президента Владимира Зеленского в АРК и Севастополе Антон Кориневич заявил, что позиция украинских властей по поставкам воды в Крым остается неизменной.
В недавнем интервью изданию «Телеграф» спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым при «очень серьезных уступках» со стороны России – «выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на условиях Украины».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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8 июля
Украинский вице-премьер исключил подачу воды в Крым
Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, почему украинские власти не подают воду в Крым.