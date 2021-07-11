Водный кризис
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Только четыре водохранилища наполнились после крымского наводнения
фото © Новости Крыма
Прошедшие этим летом ливни повлияли только на Аянское, Загорское, Кутузовское и Счастливенское водохранилища.
Об этом сообщил председатель Госкомитета по водному хозяйству республики Игорь Вайль.
По данным комитета, которые ForPost получил в ответ на информационный запрос, Аянское водохранилище заполнено на 100% (3,9 млн кубометров воды), Загорское — на 83,5% (23,2 млн кубометров), Счастливенское — на 96,7% (11,4 млн кубометров), Кутузовское водохранилище, расположенное над Алуштой, — на 0,9 млн кубометров (83,5%).
Остальные десять природных резервуаров дожди не заполнили даже на половину.
Так, Партизанское водохранилище пополнилось лишь на 49,7% от проектного объема, что составляет 17,1 млн кубометров воды. Белогорское водохранилище заполнено на 43,4% от проектного объема, что составляет 10,1 млн кубометров, Изобильненское — на 43,6% (5,7 млн кубометров), Ленинское — 32,1% (2,4 млн кубометров), Самарлинское в Ленинском районе — 33,8% (2,7 млн кубометров), Симферопольское — 32,9% (11,8 млн кубометров), Станционное под Керчью — 49,7% (11,9 млн кубометров), Старокрымское — 17,4% (0,5 млн кубометров), Феодосийское — 29,3% (4,5 млн кубометров) и Фронтовое в Ленинском районе — 5,3% (1,8 млн кубометров).
По данным комитета, в среднем за сутки Республика Крым потребляет 300 тысяч кубометров воды. Простой арифметический расчет позволяет вычислить, что нынешних запасов водохранилищ Крыма хватит на 360 дней. Ситуация, конечно же, может измениться в лучшую сторону, если дожди продолжатся, или в худшую — если из-за сильной жары вода начнет испаряться.
В свою очередь, в эфире телеканала «Россия-24» вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что после осадков сформирован запас пресной воды на полтора года.
«Водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год, да еще и на переходящий есть полностью», — отметил федеральный куратор Крыма.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Только четыре водохранилища наполнились после крымского наводнения
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