Власть
Суд Севастополя запретил хаму строить дом рядом с культурным наследием
Нахимовский суд Севастополя принял обеспечительные меры по запрету строительства на земельном участке по ул. Макарова, 16, до рассмотрения иска прокуратуры по существу.
8 июля 2021 года соответствующий исполнительный лист выдан прокуратуре города для предъявления к исполнению, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, речь идет о строительстве на оползнеопасном склоне рядом с домом, имеющим статус ОКН и, соответственно, охранную зону. Участок на ул. Макарова, 16, расположен в 20 метрах от объекта культурного наследия – «Жилой дом», ул. Макарова, 11. Строительство капитальных объектов на таких территориях запрещено законом.
Еще весной Севнаследие издало предписание о приостановке работ, реального эффекта оно не возымело. Это заставило прокуратуру внести представление вице-губернатору Николаю Гордюшину, курирующему сохранение наследия Севастополя. Также прокуратура упрекает Севнаследие «в длительном бездействии по обеспечению сохранности объектов культурного наследия на улице Адмирала Макарова».
Как смогли убедиться в середине июня представители СМИ, полиции, прокуратуры и правительства Севастополя, собственник участка ничуть не переживает по поводу каких-то там предписаний и представлений. Прибывшую к месту строительства группу ответственных лиц он встретил оскорбительными жестами, а оператора с камерой попытался залить водой.
Прибывший на место стройки заместитель прокурора города Андрей Жугин назвал поведение строителя «провоцированием власти» и потребовал «объяснить доходчиво» некультурному собственнику недопустимость такого поведения.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к прокурору города Севастополя Марку Большедворскому с просьбой совместными усилиями бороться с резонансным делом. Итогом этой работы стал иск в суд о запрете строительства на данном участке. До рассмотрения иска по существу собственник земли обязан прекратить возведение объекта на участке по улице Адмирала Макарова.
В тексте использованы материалы: Форпост
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