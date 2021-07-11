Стратегия снова поменялась: в Крыму думают, что опреснители уже не нужны

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После того, как с сильными дождями в Крыму наполнились все водохранилища, у полуострова больше нет необходимости строить опреснительные установки.

Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет.

«Проблема вододефицита минимум на ближайший год снята. Рассматривать проекты по строительству опреснителей, которые не всегда эффективны, можно будет только в случае возникновения безвыходной ситуации, но будем надеяться, что период засухи для Крыма уже позади», - отметил он.

В данный момент, по мнению парламентария, более эффективно было бы разрабатывать и воплощать на полуострове проекты по накоплению пресной воды.

«Во время сильных осадков много воды, которую мы могли бы успешно накапливать, сбрасывается в море. Потому сейчас актуален вопрос строительства новых водозаборов», - подчеркнул Шеремет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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