Водный кризис
Развитие сюжета: Только четыре водохранилища наполнились после крымского наводнения ● Авария на сетях: центр Симферополя остался без воды ● Данные о запасах и качестве воды под Азовским морем будут известны в августе ● Чернореченское водохранилище за сутки получило 2,5 млн кубов воды ● Водозабор на реке Бельбек отключен из-за подтопления в Севастополе подстанции
Стратегия снова поменялась: в Крыму думают, что опреснители уже не нужны
фото © Новости Крыма
После того, как с сильными дождями в Крыму наполнились все водохранилища, у полуострова больше нет необходимости строить опреснительные установки.
Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет.
«Проблема вододефицита минимум на ближайший год снята. Рассматривать проекты по строительству опреснителей, которые не всегда эффективны, можно будет только в случае возникновения безвыходной ситуации, но будем надеяться, что период засухи для Крыма уже позади», - отметил он.
В данный момент, по мнению парламентария, более эффективно было бы разрабатывать и воплощать на полуострове проекты по накоплению пресной воды.
«Во время сильных осадков много воды, которую мы могли бы успешно накапливать, сбрасывается в море. Потому сейчас актуален вопрос строительства новых водозаборов», - подчеркнул Шеремет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Только четыре водохранилища наполнились после крымского наводнения. Прошедшие этим летом ливни повлияли только на Аянское, Загорское, Кутузовское и Счастливенское водохранилища.
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