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Скандал в крымском отеле: семью выгнали за ужин в купальнике
фото © Новости Крыма
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Руководители одного из крымских отелей выгнали жильцов, потому что, по словам семейства, жена мужчины пришла на ужин в купальнике. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Владимир Романов.
«В отеле «Морской» (Алушта?) руководство выгнало семью постояльцев за то, что супруга мужчины позволила себе прийти на ужин в купальнике (со слов семьи). Господа, когда направляетесь в Крым, помните, что если у вас нет украинского паспорта - для местных вы являетесь людьми второго сорта. С этим пониманием для вас откроется реальная картина положения дел в Крыму. Ну и актуальность ответов на многие вопросы отпадет», - сделал оценочное суждение блогер.
Для подтверждения Романов привел скриншот откровений местного жителя под одним из своих постов.
При этом в отеле ситуацию прокомментировали следующим образом:
При этом семейство после случившегося опубликовало видеозапись.
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