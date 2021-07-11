Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки ● В Крыму снова растет число новых заражений ● В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса ● В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19 ● На Кубани изменятся условия приезда для туристов с 1 августа
Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19
фото © Новости Крыма
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в правительстве города.
Это максимальное количество заболевших за сутки, аналогичные цифры фиксировали пятого июля.
«80 человек выписаны после выздоровления. Умерли два пациента в возрасте 72 и 84 лет. Под наблюдением находятся 493 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, но диагноз «COVID-19» у них не подтвержден», - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заразились 17 919 человек. В настоящий момент выздоровели 15 596 человек, 776 умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму снова растет число новых заражений. За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.
В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса. Крым, где отмечаются одни из самых высоких темпов распространения коронавируса, попал число регионов России с низкими темпами вакцинации.
В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19. В Симферополе на карантин закрыт следственный изолятор.
COVID в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
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Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в правительстве города.
Коронавирус в Крыму
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