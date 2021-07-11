Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19

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За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в правительстве города.

Это максимальное количество заболевших за сутки, аналогичные цифры фиксировали пятого июля.

«80 человек выписаны после выздоровления. Умерли два пациента в возрасте 72 и 84 лет. Под наблюдением находятся 493 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, но диагноз «COVID-19» у них не подтвержден», - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заразились 17 919 человек. В настоящий момент выздоровели 15 596 человек, 776 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму снова растет число новых заражений. За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса. Крым, где отмечаются одни из самых высоких темпов распространения коронавируса, попал число регионов России с низкими темпами вакцинации.

В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19. В Симферополе на карантин закрыт следственный изолятор.

COVID в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.