Бизнес
Расследуется хищение акций крупнейшей нефтебазы в Крыму
фото © mntoil.ru
В работе Следственного комитета Москвы находится уголовное дело о махинациях с акциями нефтяного терминала в Феодосии, пишет «Коммерсант».
По информации издания, потерпевшим по делу считается владелец «Морского нефтяного терминала» Владимир Круглов, подозреваемым — предприниматель Андрей Гуськов, консультировавший бизнесмена в процессе покупки терминала.
События развиваются с 2017 года. Однако первые два года сделка стояла на паузе, поскольку нефтебаза находилась в собственности Минимущества Крыма. В конце июня 2019 года республиканские власти выделили имущество нефтебазы в АО «Морской нефтяной терминал». В конце года 100% акций базы за 651,2 млн рублей приобрела фирма «Гунас».
Как следует из материалов дела, Владимир Круглов, боясь попасть под международные санкции, не стремился афишировать свои активы в Крыму.
Именно поэтому бизнесмен привлек консультантом Андрея Гуськова. Для маскировки настоящего владельца тот предложил создать «матрешку» из нескольких фирм и фондов.
«Следствие уверено, что подобная схема была специально предложена консультантом, так как позволяла ему перехватить покупку и переоформить актив уже на себя», — отмечает издание.
По версии следствия, в феврале 2021 года Гуськов втайне от Круглова подготовил заведомо ложный договор купли-продажи АО «Морской нефтяной терминал». По документу все акции АО «Фирма «Гунас» переходят одноименному ООО, учредителем которого состоит мать Гуськова.
В марте, узнав о смене владельца феодосийской нефтебазы, Владимир Круглов обратился с заявлением в правоохранительные органы.
По данным издания, сейчас Андрей Гуськов задержан, ему предъявлено обвинение, Пресненский райсуд Москвы санкционировал его арест.
Как выяснил «Коммерсант», в Феодосии ничего не знают о ведущемся в Москве расследовании: предприятие работает в привычном режиме.
Издание отмечает, что на феодосийской нефтебазе может храниться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов терминал активно использовала Россия для экспорта. Однако со временем ее значение уменьшилось. После 2014 года база стала убыточной. Сейчас здесь хранится топливо для Крыма.
В тексте использованы материалы: Форпост
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