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Власть

Расширение не помогло: трасса на Евпаторию снова встала в пробках

06:51 воскресенье, 11 июля 2021

Расширенный после реконструкции до четырех полос участок дороги Симферополь – Евпатория в городе Саки, который открыли для транспорта, пока не решил проблему с пробками.

Как сообщил  журналистам министр транспорта Крыма Евгений Исаков, не все водители сориентировались в новой схеме движения на данном участке, в результате чего произошли несколько ДТП. Кроме того, возле поселка Прибрежный в районе аквапарка движение было затруднено на нерегулируемом пешеходном переходе.

«По данному пешеходному переходу принято решение установить светофор. Работы будут выполнены в ближайшее время», - уточнил министр.

Помимо этого, дорожную ситуацию осложнил увеличившийся трафик (более четырех тысяч автомобилей в час). По его словам, это связано с тем, что отдыхающие из ялтинского региона, где по-прежнему не на всех пляжах разрешено купаться, устремились в Евпаторию.

Ранее участок втодороги Симферополь – Евпатория в городе Саки оборудовали разворотными петлями, что позволило исключить так называемое левоповоротное движение и должно существенно повысить скорость автомобильного потока.

В последнее время несмотря за запуск модной электрички, услуги такси Симферополь Севастополь пользуются повышенным спросом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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