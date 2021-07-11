Власть
Расширение не помогло: трасса на Евпаторию снова встала в пробках
Расширенный после реконструкции до четырех полос участок дороги Симферополь – Евпатория в городе Саки, который открыли для транспорта, пока не решил проблему с пробками.
Как сообщил журналистам министр транспорта Крыма Евгений Исаков, не все водители сориентировались в новой схеме движения на данном участке, в результате чего произошли несколько ДТП. Кроме того, возле поселка Прибрежный в районе аквапарка движение было затруднено на нерегулируемом пешеходном переходе.
«По данному пешеходному переходу принято решение установить светофор. Работы будут выполнены в ближайшее время», - уточнил министр.
Помимо этого, дорожную ситуацию осложнил увеличившийся трафик (более четырех тысяч автомобилей в час). По его словам, это связано с тем, что отдыхающие из ялтинского региона, где по-прежнему не на всех пляжах разрешено купаться, устремились в Евпаторию.
Ранее участок втодороги Симферополь – Евпатория в городе Саки оборудовали разворотными петлями, что позволило исключить так называемое левоповоротное движение и должно существенно повысить скорость автомобильного потока.
В последнее время несмотря за запуск модной электрички, услуги такси Симферополь Севастополь пользуются повышенным спросом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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