Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 11 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 11 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер местами 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью около 23 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 31, ночью около 24 градусов. Ветер северный 22 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 30, ночью около 25 градусов. Ветер северо-восточный 27 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 75 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 32, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 76 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 23 до 31, ночью около 23 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 33, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 73 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 65 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 23, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 23, в Сочи - 25, в Турции - 27, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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