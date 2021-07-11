«Не мой»: Леонид Парфенов ответил на вопрос «Чей Крым?»

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Российский журналист Леонид Парфенов на этой неделе приезжал в Киеве и дал интервью телеведущему Евгению Киселеву.

В нем он отказался прямо отвечать на вопрос: «Чей Крым?».

Об этом он заявил в программе «Кисельные берега», видео которой появилось в YouTube.

«Я всегда здесь отвечаю очень просто: не мой», - сказал Парфенов.

«Здесь (в Украине - Ред.) очень странные задающие этот вопрос люди - они полагают, что все живут в этой же повестке, более того, должны непременно сказать то, что они, эти спрашивающие люди, думают по этой повестке», - пояснил он.

Также Парфенов отказался прямо назвать Крым «аннексированным РФ», но заявил, что не считает это «присоединением».

«Ну какое это присоединение, с начала российский флаг уже висел над административными зданиями, а потом проводился «референдум». Там не просто была обозначена цель этого «референдума», но цель уже была достигнута. Уже к этому времени три недели весят российские флаги», - заявил Парфенов.

На уточняющий вопрос Киселева, боится ли он уголовного преследования в России, если признает, что Крым является Украиной, Парфенов сказал: «Нет, мне не нравится, когда здесь настаивают на ровно той же повестке, на которой настаивают эти люди, более того, на тех ответах, которые эти люди ждут. Объяснение того, что Крым контролирует Россия, но международное сообщество этого не признает, здесь никого не устраивает».

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