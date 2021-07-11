Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму снова растет число новых заражений ● В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса ● В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19 ● На Кубани изменятся условия приезда для туристов с 1 августа ● COVID в Севастополе: данные за сутки
Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки
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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев новой коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.
Напомним, 365 заболевших регистрировали еще зимой.
Из общего количества заболевших, 286 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 -завозные из-за рубежа.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 52063 случаев новой коронавирусной инфекции, 376 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 50688 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За прошедшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5675 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса. Крым, где отмечаются одни из самых высоких темпов распространения коронавируса, попал число регионов России с низкими темпами вакцинации.
В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19. В Симферополе на карантин закрыт следственный изолятор.
COVID в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Число больных коронавирусом среди приезжающих в Крым за неделю выросло втрое. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди тех, кто приехал в Крым, выросло в три раза за последнюю неделю, сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.
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