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Коронавирус в Крыму

Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки

09:59 воскресенье, 11 июля 2021
Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки

фото © strana.ua

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев новой коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.

Напомним, 365 заболевших регистрировали еще зимой.

Из общего количества заболевших, 286 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 -завозные из-за рубежа.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 52063 случаев новой коронавирусной инфекции, 376 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 50688 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За прошедшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5675 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса. Крым, где отмечаются одни из самых высоких темпов распространения коронавируса, попал число регионов России с низкими темпами вакцинации.

В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19. В Симферополе на карантин закрыт следственный изолятор.

COVID в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Число больных коронавирусом среди приезжающих в Крым за неделю выросло втрое. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди тех, кто приехал в Крым, выросло в три раза за последнюю неделю, сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

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