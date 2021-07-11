Крым побил рекорд по количеству новых заражений за сутки

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев новой коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.

Напомним, 365 заболевших регистрировали еще зимой.

Из общего количества заболевших, 286 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 -завозные из-за рубежа.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 52063 случаев новой коронавирусной инфекции, 376 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 50688 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За прошедшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5675 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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