Крым накроют ливни с градом - объявлено штормовое предупреждение

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Сильные ливни с градом и шквалистым ветром в ближайшие часы прогнозируют в Крыму.

Объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный гидрометцентр.

«В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», - говорится в сообщении.

В региональном МЧС жителям и гостям Крыма не рекомендуют находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями. Стоит воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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