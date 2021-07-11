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Крым накроют ливни с градом - объявлено штормовое предупреждение

16:55 воскресенье, 11 июля 2021
Крым накроют ливни с градом - объявлено штормовое предупреждение

фото © Новости Крыма

Сильные ливни с градом и шквалистым ветром в ближайшие часы прогнозируют в Крыму.

Объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный гидрометцентр.

«В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», - говорится в сообщении.

В региональном МЧС жителям и гостям Крыма не рекомендуют находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями. Стоит воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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