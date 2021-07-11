Корабли НАТО снова проводят учения в Черном море

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11 июля в Черном море начались новые учебные маневры, участие в которых принимают 14 стран.

Учения Breeze - 2021 организованы Болгарией, об их старте сообщает пресс-служба министерства обороны страны, пишет «Коммерсант».

Как сообщили в болгарском Минобороны, это 25-е учения Breeze, традиционно направленные на отработку межнационального сотрудничества.

«Основная идея — повышение оперативной совместимости и взаимодействия между ВМС стран — участников учений через отработку совместных задач и проведения широкого спектра боевых операций по обеспечению морской безопасности в регионе», — говорится в сообщении.

Учебные маневры продолжатся до 19 июля и будут проходить в территориальных водах Болгарии. Участие в них примут 30 боевых кораблей и катеров, восемь вертолетов, три самолета, а также более двух тысяч военных их Албании, Болгарии, Бельгии, Великобритании, Грузии, Греции, Италии, Испании, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Украины, Второй постоянной военно-морской группы кораблей НАТО и Второй постоянной противоминной группы кораблей НАТО.

Ранее в акватории Черного моря завершился комплекс международных учебных маневров Sea Breeze. 9 июля представитель командования учений, капитан ВМС США Стюарт Бауман заявил о том, что присутствие кораблей-участников международных учений Sea Breeze в Черном море пока сохранится, поскольку они продолжат маневры в рамках болгарских учений Breeze – 2021.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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