Какой сегодня праздник 11 июля

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Сегодня, 11 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Хетага в Северной Осетии

Фото kavkazr.com

Люди приезжают в рощу, которая в Осетии считается святой, чтобы совершить там жертвоприношения и помолиться Уастырджи – главе осетинского пантеона.

Согласно легенде, юноша по имени Хетаг пытался скрыться от своих врагов. Спасением ему могла стать роща, в чаще которой он мог затеряться. Но враги уже почти настигли его, и Хетаг обратился к богам с просьбой помочь ему. Тогда роща поднялась с места и окружила Хетага. Потрясенные чудом враги обратились в бегство. Хетаг был спасен, а рощу стали считать святой. С тех пор жители Осетии с большим почтением относятся к роще и всегда соблюдают традиции при ее посещении. Здесь нельзя употреблять крепкий алкоголь, громко говорить и разводить огонь.

На праздничных столах в День Хетага всегда можно найти один из ее символов – осетинские пироги. Три пирога символизируют бога, солнце и землю. При разрезании их нельзя крутить, чтобы не пошатнуть мироздание. Тосты старейшины поднимают только осетинским низкоградусным пивом, которое традиционно варят только женщины.

Всемирный день шоколада (World Chocolate Day)

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Лишь в начале 20-го века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.

В сам же День шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. Особенно интересно побывать в этот день на фабриках, заводах или в кондитерских, изготавливающих шоколад и его производные.

Крапивное заговенье

Народный праздник «Крапивное заговенье» отмечается 11 июля (по старому стилю - 28 июня). В церковном календаре этот день посвящается памяти преподобных Германа и Сергия Валаамских - известных праведников и чудотворцев. Другие названия праздника: «Канун Петрова дня», «Конец Петрова поста», «Крапивные заговины». Считалось, что после этой даты крапива теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев этой жгучей травы - последние в этом году.

Также сегодня, 11 июля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

- День художника по свету (День светооператора)

- Всемирный день народонаселения (World Population Day)

- День российской почты

- День рыбака

- День действий против рыбной ловли в России

- День работников налоговых органов Беларуси

- День подбадривания одиноких (National Cheer Up The Lonely Day) в США

- День моря в Китае

- День черничного маффина (National Blueberry Muffin Day) в США

- День деревьев в Мексике

- День черешни «Rainier» (National Rainier Cherry Day) в США

- День бесплатного «слурпи» (National Free Slurpee Day) в США

- Фестиваль вина «Бычья кровь» в Венгрии

- Одиннадцатая ночь в Северной Ирландии

Сегодня именины празднуют: Иван, Павел, Сергей, Кир, Иосиф, Македон (Македоний), Ксенофонт, Иона, Герман, Магн, Папий (Паппий), Сеия, Улкиан, Элеонора.

Что происходило 11 июля в прошлые годы

1195 - произошла битва при Аларкосе.

1302 - Битва золотых шпор. Фламандское ополчение, в основном состоявшее из ремесленников, одержало победу над французской армией.

1533 - папа римский Климент VII наконец-то объявил, что брак короля Англии Генриха VIII и Екатерины Арагонской по-прежнему считается действительным и отлучил короля от церкви. Король к этому времени уже развелся с первой супругой и женился на Анне Болейн, связи между англиканской церковью и Ватиканом были прерваны.

1783 - Французская Академия прекратила работы по разработке парохода как бесперспективные.

1874 - Александр Николаевич Лодыгин получил привилегию в„– 1619 на лампу накаливания.

1890 - состоялись первые в истории Японии политические выборы.

1919 - в Голландии введен 8-часовой рабочий день.

1925 - во Львове основано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).

1933 - в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.

1940 - Румыния исключена из Лиги Наций за сотрудничество с фашистами.

1941 - началась героическая оборона Киева, 11 июля19 сентября 1941 г71 день.

1960 - в Чехословакии объявлено о победе социализма, страна переименована в Чехословацкую Социалистическую Республику.

1975 - в Северо-Западном Китае обнаружено массовое захоронение 6 тысяч древних статуй воинов.

1984 - В США объявлено, что к 1989 г. во всех автомобилях обязательно должны быть ремни безопасности.

1985 - в журнале Playboy опубликованы фотографии обнаженной поп-звезды Мадонны.

2003 - отныне во Франции вместо общепринятого англицизма e-mail, означающего электронную почту, будут использовать канадское слово courriel. Такое решение в рамках борьбы за чистоту языка приняла государственная комиссия.

2006 - компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 98.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 июля. Какие праздники будут завтра?

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