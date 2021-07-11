Общество
Как в Крыму едят могильные украшения
фото © Форпост
В Крыму настало время цветения кактуса опунции. В последние годы крымчане все чаще используют эти колючие растения не только для украшения дворов, но и в кулинарии.
Как рассказал краевед и горный гид Антон Попов, опунции появились в Крыму не так давно. Считается, что их завезли итальянские солдаты, участвовавшие в Крымской войне в середине XIX века.
«На их исторической родине, в Италии, колючие опунции высаживают на кладбищах. Эту традицию итальянцы сохранили и в Крыму, отдавая дань памяти павшим товарищам», — отметил Антон Попов.
На новом месте кактусы хорошо прижились и из окрестностей Севастополя, где проходили основные военные действия Крымской кампании, распространились практически по всему полуострову.
По словам заведующей сектором парка «Монтедор» Никитского ботанического сада Натальи Боркуты, опунции прекрасно чувствуют себя в любых условиях: в ветреных местах, на скалах, в морозы и засуху.
«Размножается очень просто: созревают семена, высеваются и прорастают. Даже если стебель, эта «лепешка», например, под ветром обломалась, то через пару месяцев обломок пустит корни», — рассказала ForPost ученый.
Однако в такой легкой адаптации кроется недостаток. Опунции — это агрессивное растение, которое со временем вытесняет остальных с участка. Поэтому Наталья Боркута советует разводить на придомовых территориях кактусы с осторожностью: есть риск лишиться других цветов.
Между тем колючую красавицу можно разводить не только для декорирования, но и для употребления в пищу. По словам специалиста ботанического сада, к сентябрю на опунции созревает урожай в виде съедобных мясистых плодов буро-розового цвета.
Самый распространенный способ употребления кактусов среди народных кулинаров — заготовка варенья. Работавший несколько лет в одном из балаклавских ресторанов су-шефом Диарбек Муталибов использовал колючие ингредиенты для приготовления муссов, желе и других высоких блюд.
Молодой человек, переехав в Крым из Москвы, в свободное время гулял по горам, собирая дикие травы, цветы и плоды, которые потом пускал в ход на кухне. Опунции стали его первой находкой.
«Я замачиваю собранные плоды опунции в холодной воде с добавлением двухпроцентной соли, чтобы убить бактерии. Потом я тонко зачищаю кожицу ножом — так убираю колючки, а потом ложкой вынимаю мелкие косточки внутри», — делится секретом собеседник.
Чаще всего Диарбек использует подготовленные таким образом опунции для приготовления десертов. При этом, по его признанию, сами по себе плоды кактуса не имеют какого-то особого выраженного вкуса. Поэтому их приходилось «дорабатывать» другими ингредиентами.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Как в Крыму едят могильные украшения
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