Как в Крыму едят могильные украшения

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В Крыму настало время цветения кактуса опунции. В последние годы крымчане все чаще используют эти колючие растения не только для украшения дворов, но и в кулинарии.

Как рассказал краевед и горный гид Антон Попов, опунции появились в Крыму не так давно. Считается, что их завезли итальянские солдаты, участвовавшие в Крымской войне в середине XIX века.

«На их исторической родине, в Италии, колючие опунции высаживают на кладбищах. Эту традицию итальянцы сохранили и в Крыму, отдавая дань памяти павшим товарищам», — отметил Антон Попов.

На новом месте кактусы хорошо прижились и из окрестностей Севастополя, где проходили основные военные действия Крымской кампании, распространились практически по всему полуострову.

По словам заведующей сектором парка «Монтедор» Никитского ботанического сада Натальи Боркуты, опунции прекрасно чувствуют себя в любых условиях: в ветреных местах, на скалах, в морозы и засуху.

«Размножается очень просто: созревают семена, высеваются и прорастают. Даже если стебель, эта «лепешка», например, под ветром обломалась, то через пару месяцев обломок пустит корни», — рассказала ForPost ученый.

Однако в такой легкой адаптации кроется недостаток. Опунции — это агрессивное растение, которое со временем вытесняет остальных с участка. Поэтому Наталья Боркута советует разводить на придомовых территориях кактусы с осторожностью: есть риск лишиться других цветов.

Между тем колючую красавицу можно разводить не только для декорирования, но и для употребления в пищу. По словам специалиста ботанического сада, к сентябрю на опунции созревает урожай в виде съедобных мясистых плодов буро-розового цвета.

Самый распространенный способ употребления кактусов среди народных кулинаров — заготовка варенья. Работавший несколько лет в одном из балаклавских ресторанов су-шефом Диарбек Муталибов использовал колючие ингредиенты для приготовления муссов, желе и других высоких блюд.

Молодой человек, переехав в Крым из Москвы, в свободное время гулял по горам, собирая дикие травы, цветы и плоды, которые потом пускал в ход на кухне. Опунции стали его первой находкой.

«Я замачиваю собранные плоды опунции в холодной воде с добавлением двухпроцентной соли, чтобы убить бактерии. Потом я тонко зачищаю кожицу ножом — так убираю колючки, а потом ложкой вынимаю мелкие косточки внутри», — делится секретом собеседник.

Чаще всего Диарбек использует подготовленные таким образом опунции для приготовления десертов. При этом, по его признанию, сами по себе плоды кактуса не имеют какого-то особого выраженного вкуса. Поэтому их приходилось «дорабатывать» другими ингредиентами.

В тексте использованы материалы: Форпост

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