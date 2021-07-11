Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +31
море +24

Бизнес

Директор предприятия в Крыму задолжал 2,6 млн рублей зарплаты

13:38 воскресенье, 11 июля 2021

Директор крымского предприятия заплатит крупный штраф за миллионный долг по зарплате перед сотрудниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по РК.

В ведомстве пояснили, что в период с декабря 2018 года по март 2019 года двадцати пяти сотрудникам предприятия не выплачивали заработную плату. В результате образовалась задолженность в размере более 2,6 миллионов рублей.

«Руководитель предприятия привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Также юридическое лицо и руководство предприятия привлечены к административной ответственности по чч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) с назначением штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве.

В результате принятых мер задолженность перед работниками полностью погашена.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов поругал местный бизнес за несоблюдение антиковидных ограничений. В Крыму готовы ослабить антиковидные меры в случае, если бизнес сможет соблюдать требования Роспотребнадзора.

Из Никарагуа в Крым будут поставлять ром и сигары. Крым и Никарагуа подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

Власти Крыма хотят торговать с Никарагуа. Соглашение об экономическом сотрудничестве будет подписано сегодня между Республикой Крым и Никарагуа.

В Крыму в четвертый раз за полтора месяца подорожает бензин. На крымских заправках снова подняли стоимость автомобильного топлива – в четвертый раз за полтора месяца.

Власть
Корабли НАТО снова проводят учения в Черном море

Корабли НАТО снова проводят учения в Черном море

11 июля в Черном море начались новые учебные маневры, участие в которых принимают 14 стран.

Коронавирус в Крыму
Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19

Севастополь вновь достиг суточного максимума по заболевшим COVID-19

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в правительстве города.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
В Украине рассказали о «механизме выдворения» прибывших в Крым россиян

В Украине рассказали о «механизме выдворения» прибывших в Крым россиян

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, какой юридический шаг планирует украинская власть в отношении людей, «переселенных из России в Крым, после деоккупации полуострова».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации