Бизнес
Директор предприятия в Крыму задолжал 2,6 млн рублей зарплаты
Директор крымского предприятия заплатит крупный штраф за миллионный долг по зарплате перед сотрудниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по РК.
В ведомстве пояснили, что в период с декабря 2018 года по март 2019 года двадцати пяти сотрудникам предприятия не выплачивали заработную плату. В результате образовалась задолженность в размере более 2,6 миллионов рублей.
«Руководитель предприятия привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Также юридическое лицо и руководство предприятия привлечены к административной ответственности по чч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) с назначением штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве.
В результате принятых мер задолженность перед работниками полностью погашена.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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