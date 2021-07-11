Koktebel Jazz Festival с участием Гребенщикова пройдет в Херсонской области

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С 27 августа по 5 сентября Koktebel Jazz Festival пройдет в Херсонской области на пляже курортного комплекса «Чайка-1» на Арабатской Стрелке в селе Геническая Горка.

На мероприятие готова приехать победительница «Евровидения-2016» певица Jamala.

Об этом сообщает МОСТ со ссылкой на организаторов фестиваля.

По словам основательницы и президента Koktebel Jazz Festival Лилии Млинарич, большим другом фестиваля является российский поэт и музыкант, композитор, певец и лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Он может приехать на косу Бирючий остров, где в рамках фестиваля соберутся известные художники, литераторы и кинематографисты.

Кроме того, на будущем фестивале выступят представители крымского полуострова - группа «Куклы Клауса». В рамках мероприятия организуют локации для IТ-специалистов с прямыми включениями из США и Ирландии.

Koktebel Jazz Festival - ежегодный музыкальный фестиваль, который проводился в Коктебеле с 2003 года, но с 2014 года проходил в Одесской области на берегу Черного моря. Ежегодно его посещают десятки тысяч зрителей.

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