В Украине рассказали о «механизме выдворения» прибывших в Крым россиян

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Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, какой юридический шаг планирует украинская власть в отношении людей, «переселенных из России в Крым, после деоккупации полуострова».

Как сказал он в эфире телеканала «Украина 24», это цивилизованный юридический шаг – «административное выдворение незаконно прибывших».

«Официальная политика Кремля – завозить туда население из России, минуя официальные украинские границы, идет ассимиляция, вытеснение местного населения. По нашей информации – полмиллиона, и это противоречит международному праву, соответствующей конвенции – это военное преступление. Поэтому здесь еще будет вопрос ответственности. Сегодня, по нашей информации, это 500 тыс. человек, а по некоторым официальным заявлениям крымской оккупационной власти – от 700 тыс. до 1 млн. У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат и такие призывы. Я сторонник юридических процедур под названием выдворение. Это административная процедура. Если эти граждане попали в Крым не через «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинку», значит, они там находятся незаконно на территории Украины. И последствия будут, как везде в цивилизованном мире – выдворение», – подчеркнул он.

Напомним, в декабре 2020 года Алексей Резников в ответ на вопрос о том, что киевские власти планируют делать с российским населением, которое переселили в Крым для изменения этнического состава полуострова, заявил, что «точно не собирается нарушать чьи-либо гуманитарные права».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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