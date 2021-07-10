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Происшествия

В Симферополе девочка-подросток попалась на краже электросамоката

В Симферополе раскрыта кража электросамоката. Злоумышленнице 15 лет.

Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Симферополю.

«По подозрению в совершении кражи двухколесного транспорта задержана 15-летняя местная жительница. Полицейскими установлено, что подозреваемая в ночное время с тамбура подъезда по улице Павленко путем свободного доступа забрала самокат стоимостью 25 тысяч рублей», - сообщили в МВД.

От девочки получены признательные показания, электросамокат возвращен законному владельцу. Полицейские провели беседы воспитательного характера с родителями подростка. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

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