В Крыму ужесточают контроль за безопасностью на воде

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В курортных муниципалитетах каждое судно, находящееся в прокате должно быть приписано к круглогодичной базе стоянки.

Начались рейдовые проверки пунктов проката и круглогодичных баз - стоянок маломерного флота, которые осуществляются министерством курортов и туризма Крыма совместно с министерством транспорта Крыма, крымской транспортной прокуратурой, Ространснадзором, ГИМС МСЧ РФ и крымским линейным управлением МВД России на транспорте.

В этом году во всех курортных муниципалитетах каждое судно, находящееся в прокате, должно быть приписано к круглогодичной базе стоянки. В таком случае, мониторинговыми мероприятиями можно сразу выявить все незаконно действующие маломерные суда. Ответственность за соблюдением дислокаций, и за нахождением на них транспортных средств, которые приписаны к круглогодичным базам-стоянкам, полностью лежит на муниципалитетах.

«Уже есть немалое количество протоколов, которые составлены по административным правонарушениям, по нарушениям эксплуатации маломерных судов, но в связи с погодой осуществлялось небольшое количество транспортировок. Сейчас началась отдельная программа, в соответствии с которой совместно с ГИМС, прокуратурой и другими структурами мы будем осуществлять этот мониторинг. И он будет достаточно жестким со штрафными санкциями, вплоть до возникновения уголовной ответственности для тех, кто эксплуатирует такую технику с риском для жизни», - сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Также будет приниматься в работу фото-видеофиксация захода маломерных судов в зону акваторий от гостей и жителей Крыма, направленая через официальные аккаунты Минкурортов Крыма в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Instagram или на почту shtab@mtur.rk.gov.ru. Вся информация будет проверена и передана для реагирования в крымское линейное управление МВД России на транспорте.

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