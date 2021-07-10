Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса ● В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19 ● На Кубани изменятся условия приезда для туристов с 1 августа ● COVID в Севастополе: данные за сутки ● Число больных коронавирусом среди приезжающих в Крым за неделю выросло втрое
В Крыму снова растет число новых заражений
фото © www.inform.kz
За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 67 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5067 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 227 человек, выздоровевших за весь период – 45 217 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19. В Симферополе на карантин закрыт следственный изолятор.
COVID в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Число больных коронавирусом среди приезжающих в Крым за неделю выросло втрое. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди тех, кто приехал в Крым, выросло в три раза за последнюю неделю, сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.
В Севастополе возобновились остановленные из-за ковида обследования. С 1 июля в Севастополе можно пройти диспансеризацию. Сейчас это может сделать любой совершеннолетний гражданин РФ в поликлинике по месту прикрепления.
В Крыму снова растет число новых заражений
За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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