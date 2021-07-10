В Крыму снова растет число новых заражений

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За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 67 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5067 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 227 человек, выздоровевших за весь период – 45 217 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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