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Коронавирус в Крыму

В Крыму снова растет число новых заражений

10:09 суббота, 10 июля 2021
В Крыму снова растет число новых заражений

фото © www.inform.kz

За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 67 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5067 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 227 человек, выздоровевших за весь период – 45 217 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19. В Симферополе на карантин закрыт следственный изолятор.

COVID в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Число больных коронавирусом среди приезжающих в Крым за неделю выросло втрое. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди тех, кто приехал в Крым, выросло в три раза за последнюю неделю, сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

В Севастополе возобновились остановленные из-за ковида обследования. С 1 июля в Севастополе можно пройти диспансеризацию. Сейчас это может сделать любой совершеннолетний гражданин РФ в поликлинике по месту прикрепления.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений

В Крыму снова растет число новых заражений

За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.

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