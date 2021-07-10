Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +28
море +24

Коронавирус в Крыму

В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса

09:39 суббота, 10 июля 2021
В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса

фото © ria.ru

Крым, где отмечаются одни из самых высоких темпов распространения коронавируса, попал число регионов России с низкими темпами вакцинации.

Фонт «Петербургская политика» по итогам июня составил рейтинг субъектов РФ по степени жесткости карантинных ограничений и вакцинации.

Севастополь и Республика Крым попали в группу со степенью жесткости выше средней.

«С 28 июня заселение в отели осуществляется только при наличии сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител, с 16 июля исключается возможность предъявления ПЦР-теста, – сообщается в пояснении ситуации в РК. – Учреждения общепита закрыты с 23:00 до 08:00.

В муниципалитетах, где фиксируется максимальное число случаев заражения коронавирусом (Симферополь, Ялта, Алушта), запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных в заведениях общепита. В театрах и кинотеатрах разрешено продавать билеты не более чем на 50% мест, там запрещена продажа пищевой и непищевой продукции, в том числе упакованной.

22 июня Сергей Акенов рекомендовал предприятиям всех форм собственности, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников».

По данным фонда, оснонванным на информации GOGOV.ru на конеw июня первый компонент антиковидной прививки получили 16,99% крымчан – по этому показателю РК занимает 38 место в стране. Вторую дозу поставили 77,09 от привитых первым компонентом. При таких темпах вакцинации, чтобы достичь 50% привитых от общего числа жителей Крыму понадобится 156 дней.

В Севастополе составители рейтинга отметили следующие ограничения:

«Размещение в гостиницах Севастополя возможно только для гостей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе. Отрицательные результаты теста на коронавирус приниматься не будут.

Запрещена работа ресторанов с 23:00 до 08:00, остановлено бронирование отдыха детей в составе групп.

Обязательная вакцинация для госслужащих, впоследствии список планируется расширить».

В Севастополе первым компонентном анитковидной вакцины привито 17,75% горожан (29 место в стране). На вторую прививку пришли 74,48%. Чтобы достичь 50%-ного уровня защищенности городу понадобится 135 дней.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Число больных коронавирусом среди приезжающих в Крым за неделю выросло втрое. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди тех, кто приехал в Крым, выросло в три раза за последнюю неделю, сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

В Севастополе возобновились остановленные из-за ковида обследования. С 1 июля в Севастополе можно пройти диспансеризацию. Сейчас это может сделать любой совершеннолетний гражданин РФ в поликлинике по месту прикрепления.

Крымчане не спешат за второй прививкой от COVID. На сегодняшний день прививку от коронавируса получили более 340 тысяч крымчан, план вакцинации составляет 38%.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений

В Крыму снова растет число новых заражений

За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Ждать ли Крыму новых ливней: прогноз

Ждать ли Крыму новых ливней: прогноз

Летняя и жаркая погода возвращается в Крым, обильных осадков в ближайшее время на полуострове не предвидится.

Власть
В правительстве Крыма произошли любопытные кадровые изменения

В правительстве Крыма произошли любопытные кадровые изменения

В министерстве промышленности Крыма появился новый заместитель.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации