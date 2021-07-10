В Крыму криминалист нашел маньяка по отпечатку пальца на сетке

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении высокой ведомственной наградой севастопольского эксперта-криминалиста, благодаря которому был пойман маньяк, на протяжении пяти лет насиловавший и калечивший девочек и женщин в Севастополе и Ялте.

Об этом сообщили пресс-службе Главного управления МВД по Севастополю.

«Эксперт межрайонного отдела экспертного-криминалистического центра УМВД России по Севастополю старший лейтенант полиции Игорь Кротюк награжден за профессиональное мастерство, позволившее раскрыть ряд тяжких резонансных преступлений. В ближайшее время ему будет вручен офицерский кортик», – говорится в сообщении.

С 2014 года и на протяжении пяти лет в разных районах Севастополя, а также в Ялте неизвестным и неуловимым преступником совершались тяжкие преступления сексуального характера в отношении девочек, девушек и женщин.

Установить личность и задержать маньяка удалось лишь в 2020 году благодаря эксперту-криминалисту Игорю Кротюку. Он обнаружил отпечаток пальца, оставленный насильником на москитной сетке во время проникновения в жилище одной из своих жертв. Позже Кротюк также выявил и место, где преступник хранил разного рода предметы, которые использовал во время совершения преступлений. Все они были отправлены на ДНК-экспертизу.

«Когда я понял, что вышел на след преступника, то испытал сильные эмоции. Я осознал, что наш город вздохнет спокойно: наши девушки, жены, матери», – поделился полицейский.

По результатам следствия была доказана причастность задержанного к совершению девятнадцати схожих преступлений.

Уголовное дело расследовалось сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации. В настоящее время оно находится на рассмотрении в Балаклавском районном суде Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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