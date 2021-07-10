Троих жительниц Феодосии осудили за продажу алкоголя

В Феодосии трое продавщиц предстали перед судом за торговлю опасным некачественным алкоголем, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«С марта по апрель этого года в одном из магазинов Феодосии три местные жительницы осуществляли хранение и продажу спиртосодержащей продукции, не безопасной для жизни и здоровья потребителя», — уточнили в пресс-службе.

Суд назначил каждой из нарушительниц наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев.

Ранее сообщалось, что подрядчика уличили в мошенничестве при капремонте в Керчи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пиротехники МЧС уничтожили свыше пяти тонн авиабомб на востоке Крыма. Сотрудники МЧС провели операцию по уничтожению взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, обнаруженных в крепости Керчь и в районе мыса Змеиный.

В Крыму криминалист нашел маньяка по отпечатку пальца на сетке. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении высокой ведомственной наградой севастопольского эксперта-криминалиста, благодаря которому был пойман маньяк, на протяжении пяти лет насиловавший и калечивший девочек и женщин в Севастополе и Ялте.

Штрафы более чем на полмиллиона рублей выписали в Симферополе. В крымской столице выписали штрафы за торговлю в неположенных местах, нарушения правил благоустройства и парковку машин на газонах.

Крымчанам придется доказывать факт проживания в зоне подтопления через суд. Во время дождевых паводков, начавшихся в Крыму 17 июня, подтопило 730 жилых домов в разных районах республики.