Власть
Троих жительниц Феодосии осудили за продажу алкоголя
В Феодосии трое продавщиц предстали перед судом за торговлю опасным некачественным алкоголем, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
«С марта по апрель этого года в одном из магазинов Феодосии три местные жительницы осуществляли хранение и продажу спиртосодержащей продукции, не безопасной для жизни и здоровья потребителя», — уточнили в пресс-службе.
Суд назначил каждой из нарушительниц наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев.
Ранее сообщалось, что подрядчика уличили в мошенничестве при капремонте в Керчи.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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