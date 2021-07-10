Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +29
море +24

Власть

Троих жительниц Феодосии осудили за продажу алкоголя

15:20 суббота, 10 июля 2021
Феодосия

В Феодосии трое продавщиц предстали перед судом за торговлю опасным некачественным алкоголем, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«С марта по апрель этого года в одном из магазинов Феодосии три местные жительницы осуществляли хранение и продажу спиртосодержащей продукции, не безопасной для жизни и здоровья потребителя», — уточнили в пресс-службе.

Суд назначил каждой из нарушительниц наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев.

Ранее сообщалось, что подрядчика уличили в мошенничестве при капремонте в Керчи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пиротехники МЧС уничтожили свыше пяти тонн авиабомб на востоке Крыма. Сотрудники МЧС провели операцию по уничтожению взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, обнаруженных в крепости Керчь и в районе мыса Змеиный.

В Крыму криминалист нашел маньяка по отпечатку пальца на сетке. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении высокой ведомственной наградой севастопольского эксперта-криминалиста, благодаря которому был пойман маньяк, на протяжении пяти лет насиловавший и калечивший девочек и женщин в Севастополе и Ялте.

Штрафы более чем на полмиллиона рублей выписали в Симферополе. В крымской столице выписали штрафы за торговлю в неположенных местах, нарушения правил благоустройства и парковку машин на газонах.

Крымчанам придется доказывать факт проживания в зоне подтопления через суд. Во время дождевых паводков, начавшихся в Крыму 17 июня, подтопило 730 жилых домов в разных районах республики.

Власть
В Украине рассказали о «механизме выдворения» прибывших в Крым россиян

В Украине рассказали о «механизме выдворения» прибывших в Крым россиян

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, какой юридический шаг планирует украинская власть в отношении людей, «переселенных из России в Крым, после деоккупации полуострова».

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений

В Крыму снова растет число новых заражений

За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Ливни сорвали сроки ремонта крымских дорог

Ливни сорвали сроки ремонта крымских дорог

Окончание работ на дорогах полуострова продлили еще на месяц.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации