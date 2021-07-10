Власть
Специалисты проверили на безопасность Детский парк Симферополя
В рамках всероссийской акции «Безопасность детства» специалисты проинспектировали городской Детский парк, цель мероприятия – профилактика происшествий с участием детей.
Об этом сообщил заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов.
В проверке также участвовали уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева, представители МВД по РК, крымского главка МЧС России и городской администрации.
В Детском парке находится множество аттракционов, игровая площадка, зоопарк. В процессе выезда участники осмотрели все объекты, а также пообщались на тему безопасности с самыми частыми гостями – родителями и детьми. По итогу инспекции было отмечено, что Детский парк, его игровая зона и зоопарк постоянно преображаются только в лучшую сторону. Это отличное, безопасное место, где можно насладиться отдыхом всей семьей», – приводит слова Усеинова пресс-служба администрации крымской столицыВсероссийская акция «Безопасность детства» ежегодно проходит по инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Летний этап стартовал 1 июня и продлится вплоть до 31 августа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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