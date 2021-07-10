Штрафы более чем на полмиллиона рублей выписали в Симферополе

В крымской столице выписали штрафы за торговлю в неположенных местах, нарушения правил благоустройства и парковку машин на газонах.

Заместитель главы администрации города Владимир Ким отметил, что общая сумма штрафов составила 654 тысячи рублей.

Решение о наложении штрафов приняла административная комиссия Симферополя. На заседании были рассмотрены 117 материалов, вынесено 110 штрафов и 4 предупреждения.

Ранее сообщалось, что предприятие заплатило 17 млн рублей за ущерб природе Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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