Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +28
море +24

Власть

Штрафы более чем на полмиллиона рублей выписали в Симферополе

В крымской столице выписали штрафы за торговлю в неположенных местах, нарушения правил благоустройства и парковку машин на газонах.

Заместитель главы администрации города Владимир Ким отметил, что общая сумма штрафов составила 654 тысячи рублей.

Решение о наложении штрафов приняла административная комиссия Симферополя. На заседании были рассмотрены 117 материалов, вынесено 110 штрафов и 4 предупреждения.

Ранее сообщалось, что предприятие заплатило 17 млн рублей за ущерб природе Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сексуальное насилие над девушкой с ДЦП: в Крыму будут судить адыгейца. 42-летний житель Адыгеи предстанет перед судом по обвинению в половом преступлении против девушки-инвалида в Симферополе.

Мошенничество с арендой: ФСБ задержала жителя Крыма за махинации. ФСБ задержала жителя Симферополя по подозрению в совершении крупного мошенничества.

Обстоятельства смерти беременной с COVID-19 в Крыму проверяет СК. Обстоятельства гибели в Крыму беременной женщины и младенца в результате заражения коронавирусной инфекцией проверяет Следком, специалисты оценят также действия медицинского персонала.

Крымчане везут с Украины колбасу в чемоданах. За три месяца сотрудники Южного управления Россельхознадзора не пропустили в Крым почти полтонны запрещенных к ввозу продуктов питания.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений

В Крыму снова растет число новых заражений

За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Ждать ли Крыму новых ливней: прогноз

Ждать ли Крыму новых ливней: прогноз

Летняя и жаркая погода возвращается в Крым, обильных осадков в ближайшее время на полуострове не предвидится.

Власть
В правительстве Крыма произошли любопытные кадровые изменения

В правительстве Крыма произошли любопытные кадровые изменения

В министерстве промышленности Крыма появился новый заместитель.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации