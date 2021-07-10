Власть
Севастопольцев предупреждают о сбоях в автобусном сообщении
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупреждает севастопольцев и гостей города о возможных сбоях на автобусных маршрутах.
Причина - технические работы на заправочном комплексе.
На какой именно заправке возникли срочные технические работы, не уточняется, но известно, что все работающие на метане автобусы привязаны к заправке на АЗС № 1.
Напомним, реформирование общественного транспорта Севастополя началось с реорганизации двух направлений, которая была крайне неоднозначно воспринята горожанами.
В тексте использованы материалы: Форпост
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