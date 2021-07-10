Происшествия
С обрыва на мысе Фиолент в Севастополе сорвалась женщина
В Севастополе женщина получила многочисленные травмы, упав с обрыва на мысе Фиолент.
Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города.
В ведомстве уточнили, что сообщение о происшествии поступило в 19:45 в четверг. Прибывшие на место спасатели установили, что пострадавшая упала с обрыва в районе остановки общественного транспорта «Маяк».
«Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшую из труднодоступного места и передали медикам», - говорится в сообщении. С множественными травмами женщина была доставлена в медицинское учреждение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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