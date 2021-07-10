Прогноз погоды в Крыму на субботу 10 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 10 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 29, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 29, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 33 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 80 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 31, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 93 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 32, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 79 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью около 19 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 80 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 23, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 26, на Кипре - 26, в Одессе - 21, в Сочи - 25, в Турции - 27, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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