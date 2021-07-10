Подростков-вредителей в Севастополе нашли через соцсети

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Севастопольцы в последние месяцы все чаще сообщают о детских выходках, находящихся на грани или за гранью закона.

Одна из последних «шалостей» севастопольских подростков стала поводом не только для публикации в социальной сети, но и для обращения в полицию.

Так, в одном из популярных сообществ появилась запись, автор которой рассказал об очередной порче рекламной вывески, декоративные элементы которой не оставляют равнодушными прохожих. Дорогостоящий рекламный элемент, по его словам, регулярно страдает от рук подростков, которых не останавливают ни размещенные камеры, ни информация об их наличии.

«Это уже не первый раз, и не второй, и даже не третий. В 19:36 5.07.2021 два подростка залезли на решетку и посрывали „пайетки» с нашей вывески. Все зафиксировано с двух камер. По факту порчи чужого имущества было подано заявление в полицию», — подчеркнул автор сообщения.

Подростки срывают «пайетки» спокойно и решительно, не стесняясь идущих мимо людей.

Связавшись с мужчиной, журналист выяснил, что объект издевательств хулиганов украшает вход в салон красоты, расположенный в районе улицы Николая Музыки, а также то, что размещенная в социальной сети запись дала мгновенный эффект.

С ее автором созвонились люди, узнавшие на видео своих детей, попросили прощения за их поступок и предложили разрешить ситуацию мирно. Мужчина пошел им навстречу: обратился к администраторам группы с просьбой удалить опубликованную запись и пообещал забрать заявление из полиции.

В тексте использованы материалы: Форпост

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