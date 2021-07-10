Пиротехники МЧС уничтожили свыше пяти тонн авиабомб на востоке Крыма

Сотрудники МЧС провели операцию по уничтожению взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, обнаруженных в крепости Керчь и в районе мыса Змеиный.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым, среди боеприпасов были авиабомбы весом в 500 и 250 килограмм.

«Обнаружено и обезврежено 553 взрывоопасных предмета: одна фугасная авиационная бомба ФАБ-500 массой 500 кг, две фугасные авиационные бомбы ФАБ-250 массой 250 кг, одна фугасная авиационная бомба ФАБ-50 массой 50 кг, 30 единиц ФАБ-100 массой 100 кг каждая, одна зажигательная авиационная бомба ЗАБ-50 массой 50 кг, четыре единицы зажигательных авиационных бомб ЗАБ-10 массой 10 кг», – говорится в сообщении.

Уничтожено также пять 40-килограммовых авиабомб АО-40 и одна авиабомба АО-2,5. Среди боеприпасов наибольшее количество было 2,5-килограммовых ЗАБ-2,5 – 186 единиц. Также спасатели уничтожили 253 авиационных взрывателя АВП и 63 единицы промежуточных детонаторов авиабомб.

«Взрывоопасные предметы уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – уточнили в МЧС.

Операция по уничтожению взрывоопасных находок прошла накануне. К проведению пиротехнических работ было привлечено пять специалистов Специального морского отряда ГУ МЧС по Крыму и две единицы техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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