Происшествия
Несовершеннолетний водитель мопеда погиб под колесами грузовика в Крыму
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием грузовика и мопеда, которым управлял несовершеннолетний.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«По предварительным данным, 10 июля 2021 года в 11.40 в селе Зыбины Белогорского района водитель мопеда Honda Dio 2007 года рождения совершил столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗ 3309». В результате происшествия водитель мопеда смертельно травмирован», - говорится в сообщении.
На месте аварии работает наряд ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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