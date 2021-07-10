Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +29
море +24

Происшествия

Несовершеннолетний водитель мопеда погиб под колесами грузовика в Крыму

14:13 суббота, 10 июля 2021

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием грузовика и мопеда, которым управлял несовершеннолетний.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«По предварительным данным, 10 июля 2021 года в 11.40 в селе Зыбины Белогорского района водитель мопеда Honda Dio 2007 года рождения совершил столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗ 3309». В результате происшествия водитель мопеда смертельно травмирован», - говорится в сообщении.

На месте аварии работает наряд ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пропавшую во время потопа в Ялте женщину могло унести в море. Сотрудники крымской полиции не исключают версию, согласно которой женщину, пропавшую без вести во время сильных ливней в регионе, могло унести в море, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В Севастополе мотоциклист насмерть разбился во время обгона. В четырех километрах от курортного поселка Кача в Севастополе произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист.

Невезучий «лайнер»: «Князь Владимир» протаранил теплоход. Теплоход «Князь Владимир» совершил навал на грузовое судно «Русич-6» при заходе в порт Таганрога.

В Крыму погиб известный журналист из Санкт-Петербурга. Бывший корреспондент Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Санкт-Петербург» Михаил Михайлов утонул в Ялте, передает НТВ.

Власть
В Украине рассказали о «механизме выдворения» прибывших в Крым россиян

В Украине рассказали о «механизме выдворения» прибывших в Крым россиян

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, какой юридический шаг планирует украинская власть в отношении людей, «переселенных из России в Крым, после деоккупации полуострова».

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений

В Крыму снова растет число новых заражений

За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Ливни сорвали сроки ремонта крымских дорог

Ливни сорвали сроки ремонта крымских дорог

Окончание работ на дорогах полуострова продлили еще на месяц.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации