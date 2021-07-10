Несовершеннолетний водитель мопеда погиб под колесами грузовика в Крыму

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием грузовика и мопеда, которым управлял несовершеннолетний.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«По предварительным данным, 10 июля 2021 года в 11.40 в селе Зыбины Белогорского района водитель мопеда Honda Dio 2007 года рождения совершил столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗ 3309». В результате происшествия водитель мопеда смертельно травмирован», - говорится в сообщении.

На месте аварии работает наряд ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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