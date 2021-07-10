Власть
Множественные нарушения в содержании животных выявили в Крыму
Керченская межрайонная природоохранная прокуратура проверила работу пяти предприятий, которые используют животных в культурно-зрелищных целях на территории Восточного Крыма.
Выявлены многочисленные нарушения.
Ненадлежащим образом происходит наблюдение за животными, плохо организована борьба с грызунами и насекомыми на территории вольеров, плохо проводятся мероприятия по недопущению возникновения эпидемий среди животных.
Несвоевременно проверяется качество воды в бассейнах и вольерах для содержания водных животных. Размеры таких бассейнов не всегда рассчитаны на видовые особенности животных.
По фактам выявленных нарушений природоохранный прокурор внес представления руководителям предприятий, сейчас они находятся на рассмотрении.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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