Множественные нарушения в содержании животных выявили в Крыму

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура проверила работу пяти предприятий, которые используют животных в культурно-зрелищных целях на территории Восточного Крыма.

Выявлены многочисленные нарушения.

Ненадлежащим образом происходит наблюдение за животными, плохо организована борьба с грызунами и насекомыми на территории вольеров, плохо проводятся мероприятия по недопущению возникновения эпидемий среди животных.

Несвоевременно проверяется качество воды в бассейнах и вольерах для содержания водных животных. Размеры таких бассейнов не всегда рассчитаны на видовые особенности животных.

По фактам выявленных нарушений природоохранный прокурор внес представления руководителям предприятий, сейчас они находятся на рассмотрении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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