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Власть

Ливни сорвали сроки ремонта крымских дорог

12:07 суббота, 10 июля 2021
Ливни сорвали сроки ремонта крымских дорог

фото © Новости Крыма

Окончание работ на дорогах полуострова продлили еще на месяц.

Крымские дороги будут ремонтировать на месяц дольше, чем планировалось, в связи с обильными осадками. Об этом сообщил министр строительства республики Михаил Храмов.

Из-за того, что дожди помешали закончить укладку асфальто-бетона, окончание ремонта переносится на 1 августа. Речь идет о тех работах, которые проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По нему ремонтируется 23 объекта, которые на сегодняшний день готовы на 89%.

Еще 480 дорог приводят в порядок за счет резервного фонда правительства страны. В 12 городах и районах работы полностью завершены, в девяти – находятся в высокой степени готовности.

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