Какой сегодня праздник 10 июля

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении

День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) отмечается 10 июля в соответствии с Федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

Сама Полтавская битва — решающий эпизод Великой Северной войны — состоялась (27 июня) 8 июля 1709 года. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII.

Первое крупное празднование победы в Полтавской битве было организовано к ее 200-летию в 1909 году: учреждена медаль «В память 200-летия Полтавской битвы», на месте битвы основан музей-заповедник «Поле Полтавской битвы» (ныне Национальный музей-заповедник), установлено несколько памятников. В советское время о событии практически забыли, лишь в 1981 году, при подготовке к 275-летию битвы, Полтавское поле объявлено государственным историко-культурным заповедником.

День Николы Теслы (Nikola Tesla Day)

Никола Тесла — сербско-американский изобретатель и инженер, который разработал и запатентовал вращающееся магнитное поле, основу большинства машин переменного тока. Он также разработал трехфазную систему передачи электроэнергии. Он эмигрировал в Соединенные Штаты в 1884 году и продал патент на свою систему динамо-машин переменного тока, трансформаторов и двигателей Джорджу Вестингаузу. В 1891 году он изобрел катушку Теслы, индукционную катушку, широко используемую в радиотехнике.

Нью-йоркское общество памяти Теслы направило нескольким официальным лицам ООН предложение объявить день рождения Теслы Международным днем Николы Теслы. Этот праздник направлен на то, чтобы отдать дань уважения работе Теслы и отметить науку, прогресс, мир и братство между всеми народами и религиями.

Однако праздник до сих пор не имеет официального статуса. Тем не менее, это не мешает научным обществам и любителям науки со всего мира отмечать его.

Самсон Сеночный (Самсон Сеногной)

Народный праздник «Самсон Сеногной» отмечается 10 июля (по старому стилю - 27 июня). В православном церковном календаре день посвящается святому Сампсону Странноприимцу. Сеногноем день в народе прозвали за то, что в эту пору часто идут проливные дожди, от которых сухая скошенная трава начинает гнить. Другие названия праздника: «День Самсона», «Самсонов день», «Самсон Странноприимец», «Самсон Солнечный».

Также сегодня, 10 июля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Сампсона Странноприимца

- День московского транспорта

- День полета на зонтике

- День рождения футбольного свистка

- День котенка (National Kitten Day) в США

- День пикника с плюшевым мишкой (Teddy Bear Picnic Day) в США

- День коктейля «Пина Колада» (National Pina Colada Day) в США

- День армии Мавритании

- Фестиваль «Вкус Чикаго» (Taste of Chicago) в США

- День натто в Японии

- День национальной церкви (National Church Day) на Кирибати

- День государственного флага Монголии

- День независимости Багамских островов

- День сбора черники (Pick Blueberries Day) в США

- Международный день купания нагишом (International Skinny Dip Day)

Сегодня именины празднуют: Иван, Игнатий, Лука, Георгий, Серапион, Анект, Маркеллин, Иванна, Маркей, Мартин (Мартын), Самсон, Север (Севир).

Что происходило 10 июля в прошлые годы

138 - Антонин Пий стал римским императором.

1040 - Согласно легенде, в этот день леди Годива проехала обнаженной по городу Ковентри верхом на лошади, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить непосильные для горожан налоги.

1547 - Во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи.

1609 - Немецкие католические князья создали Католическую лигу для борьбы с Реформацией.

1847 - В США прибыли 35 первых китайских эмигрантов.

1873 - После бурной ссоры в Брюсселе смертельно пьяный Поль Верлен выстрелил в Артюра Рембо, легко ранив того в запястье.

1878 - В Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток (до этого судьи кричали).

1925 - Начался «Обезьяний процесс»суд над учителем Джоном Скоупсом, который на своих лекциях излагал основы теории эволюции Чарльза Дарвина.

1940 - Во Франции в городе Виши образовано правительство маршала Анри Филиппа Петэна.

1941 - Массовое убийство поляками евреев в деревне Едвабне в Польше.

1941 - Начало Смоленского сражения в Великой Отечественной войне.

1950 - В Англии отменены военные ограничения на торговлю мылом.

1956 - Палата лордов британского парламента наложила вето на закон об отмене смертной казни в Англии.

1965 - Первое место в хит-параде журнала «Billboard» заняла песня «The Rolling Stones» «(I Can-t Get No) Satisfaction» и удерживала его четыре недели. В 1999 году в опросе, проведенном телеканалом VH1, эта песня была названа самым популярным рок-произведением XX века.

1981 - В военно-морском флоте США офицерам запретили ношение бороды.

1994 - Гран При Великобритании. Начало битвы Михаэля Шумахера за свой первый чемпионский титул.

1995 - Папа римский Иоанн Павел II в специальном послании женщинам признал, что католическая церковь на протяжении многих лет дискриминировала их.

2002 - Ватикан выступил с заявлением, что семь женщин священников, возведенных в сан в Австрии месяц назад, должны признать всю нелепость этой церемонии. Церемонию проводил не признанный папским престолом аргентинский епископ Ромул Браши.

