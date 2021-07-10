Изношенность очистных в Крыму грозит экологической катастрофой

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Изношенность очистной инфраструктуры в Крыму является серьезной угрозой.

Об этом заявил полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

«Серьезные угрозы вызывает и изношенность очистного хозяйства в Крыму», – цитирует Устинова «Интерфакс».

По словам полпреда, для решения этой проблемы нужно срочно разработать отдельный федеральный проект «Развитие водоканализационного хозяйства Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма» и включить его в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» либо утвердить соответствующую федеральную целевую программу.

«Без этого дальнейшая эксплуатация имеющейся инфраструктуры грозит экологической катастрофой и является препятствием для развития курортов», – считает Устинов.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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