Власть
Изношенность очистных в Крыму грозит экологической катастрофой
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Изношенность очистной инфраструктуры в Крыму является серьезной угрозой.
Об этом заявил полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
«Серьезные угрозы вызывает и изношенность очистного хозяйства в Крыму», – цитирует Устинова «Интерфакс».
По словам полпреда, для решения этой проблемы нужно срочно разработать отдельный федеральный проект «Развитие водоканализационного хозяйства Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма» и включить его в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» либо утвердить соответствующую федеральную целевую программу.
«Без этого дальнейшая эксплуатация имеющейся инфраструктуры грозит экологической катастрофой и является препятствием для развития курортов», – считает Устинов.
Ранее был определен подрядчик реконструкции канализационно-очистных сооружений на Южном берегу Крыма за 14,9 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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