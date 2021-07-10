Общество
Амет-Хан и Ева-Мишель: крымчане выбирают детям двойные имена
фото © songnomik.ru
В Крыму с начала года зарегистрировали 8790 новорожденных, причем девочек родилось больше, чем мальчиков (52% и 48% соответственно).
Об этом сообщили в Департаменте ЗАГСа Минюста Крыма.
С января по июнь в республике родилась 81 двойня. Больше всего их появилось на свет в период с 15 по 19 июня. В эту неделю отделы зарегистрировали 12 двоен: для сравнения, еженедельно свидетельства о рождении выдают трем-четырем двойняшкам.
Самыми популярными именами у крымских родителей стали Александр, Владимир, Никита, Артем, Амир, Эмин, Иван, Максим, София, Анастасия, Асие, Айлин и Ясмина.
Также детей называли редкими именами - Асадуллах, Кирион, Миран, Есфирь (жен.), Тальвин (муж.), Эльсана, Адэлина. Из последних зарегистрированных малышей - Габриель, Гарик, Альберт, Леон, Мирослав, Паулина, Вильдан, Савелий, Зоя, Мери, Серж, Алена-Хилал, Айдин, Батал и Абибе.
Кроме того, в Крыму наметилась тенденция выбирать для новорожденных двойные имена: Умму-Гульсум, Нияре-Шерфе, Сервет-Муса, Филипп-Ренат, Амир-Али, Эмир-Асан, Исми-Шерифе, Ева-Мишель, Амет-Хан, Лейла-Хадиджа, Зейнаб-Алиф.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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